Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Bürogebäude

Heimbach / Nahe (ots)

Am Mittwoch, 29.01.20 gegen 23:00 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer Baufirma ein. Zuvor durchtrennten sie den Außenzaun um auf das Firmengelände zu gelangen. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Büroraumen und durchsuchten diverse Schränke. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter das Firmengelände wieder verlassen und flüchten. Über die Höhe des Sachschadens sowie das Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 entgegen.

