Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hochscheid (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020, gg. 12:48 Uhr, befuhr ein Pkw die B 327 in Richtung Simmern. In Höhe der Ortslage Hochscheid kam der 77jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß der Pkw frontal gegen einen Baum und kam anschließend auf der Beifahrerseite zu liegen. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt.

