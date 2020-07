Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Arbeitsunfall durch Sturz von einem Baugerüst (28.07.2020)

Trossingen (ots)

Der 58-jährige Eigentümer eines Wohngebäudes in der Kapfstraße nahm am Dienstagvormittag gegen 09.45 Uhr Sanierungsarbeiten an seinem Wohnhaus vor. Hierbei stürzte er etwa drei Meter tief vom Gerüst auf eine gepflasterte Fläche, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Nachbar war durch das Geräusch des umstürzenden Gerüstes auf durch den Arbeitsunfall aufmerksam geworden und kam dem Verunglückten zu Hilfe. Der 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik gebracht.

