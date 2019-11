Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Verl - alkoholisierter Fahrer durch die Polizei ermittelt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am späten Mittwochabend (06.11., 23.58 Uhr) wurde die Leitstelle der Polizei über einen verunfallten BMW an der Bahnhofstraße informiert.

Vor Ort konnten zunächst keine Personen an dem Auto angetroffen werden. Augenscheinlich ist das Fahrzeug kurz zuvor nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto gefahren.

Während der Unfallaufnahme erschien eine Frau an der Unfallstelle. Die 29-jährige Verlerin gab an, dass Auto zuvor gefahren zu haben. Als ihr 21-jähriger und augenscheinlich alkoholisierter Bekannter ebenfalls an der Unfallstelle eintraf, ergab sich der Verdacht, dass dieser den Pkw geführt hat.

Dem 21-jährigen Mann aus Bad Eilsen wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto wurde abgeschleppt.

