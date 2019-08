Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Krankenhagen - Raub - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(kem) Am Dienstag, 27.08.2019, gegen 05:40 Uhr kam es in Krankenhagen, Extertalstraße zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Der Täter verschaffte sich Zutritt zum Büro und bedrohte zunächst eine Angestellte mit einem Messer. Die dann hinzugerufene Marktleiterin wurde unter Ausnutzung der Situation aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Dieser Aufforderung kam die Marktleiterin schließlich nach. Der Täter erbeutete das Bargeld und flüchtete mit einem dunklen PKW in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Rinteln (05751/95450) zu melden.

