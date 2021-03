Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Pflichtversicherung in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 15-jährigen ein

Varel (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Polizei Varel gegen 21.30 Uhr einen 15-Jährigen aus Varel, der mit einem E-Scooter in der Straße 'Zum Jadebusen' fuhr. Für dieses Elektrokleinstfahrzeug bestand keine Versicherung, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten, ein Strafverfahren einleiteten und den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten übergaben.

