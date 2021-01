Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Brennende Mülltonnen (17.01.2021)

Singen (ots)

Zu brennenden Mülltonnen wurden Beamte des Polizeireviers Singen am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in die Mühlenstraße gerufen. Eine Tonne war bereits völlig abgebrannt, die zweite Tonne wurde bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Singen mittels eines Feuerlöschers abgelöscht. Die Mülltonnen waren zur Abholung an den Fahrbahnrand gestellt worden, ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude war zu keiner Zeit möglich. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

