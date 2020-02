Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 26-jähriger Tatverdächtiger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls sitzt ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Samstag gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen aus dem Schaufenster eines Optikers fünf Brillengestelle gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin habe beobachtet, wie er das Diebesgut in einen mitgeführten Rucksack versteckte. Als die Frau die beiden Männer ansprach, flüchteten diese in unterschiedliche Richtungen. Zwei 37 und 44 Jahre alte Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes nahmen die Verfolgung des vermeintlichen Haupttatverdächtigen auf. Als der 26-Jährige von einer Rolltreppe heruntersprang, habe er alle fünf Brillengestelle, die einen Gesamtwert von etwa 350 Euro hatten, verloren. Ein 59 Jahre alter Zeuge, der die Verfolgung beobachtet hatte, stellte sich dem 26-Jährigen schließlich in den Weg und stoppte diesen. Im Zuge dessen stürzten beiden zu Boden. Die beiden Angestellten des Sicherheitsdienstes konnten den Mann, der weiterhin versuchte zu flüchten, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die Beamten des Polizeireviers Böblingen nahmen den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Böblingen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der bereits wegen gleichgelagerter Delikte vorbestrafte 26-jährige Tatverdächtige, der aus Rumänien stammt und derzeit keinen festen Wohnsitz hat, am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den jungen Mann, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Das Polizeirevier Böblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Komplize des 26-Jährigen wurde als etwa 40 Jahre alt und circa 175 cm groß beschrieben. Er trug einen weinroten Pullover, eine dunkelbraune Hose, eine olivgrüne Jacke sowie eine Mütze und hatte ebenfalls einen Rucksack bei sich. Zeugen und insbesondere ein noch unbekannter Mann, der während der Flucht des 26-jährigen Tatverdächtigen durch diesen angerempelt worden sein soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 zu melden.

