Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Tür aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Ahaus (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag in Ahaus-Graes mehrere Elektrogeräte und ein Fahrrad aus einer Garage gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, waren sie gewaltsam in das Gebäude auf einem Grundstück an der Straße Götte eingedrungen: Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt. Im Einzelnen entwendeten die Unbekannten ein blaues Gazelle-Damenrad sowie zwei Bohrmaschinen der Marke Bosch, einen Winkelschleifer (Flex) sowie einen Akkuschrauber. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

