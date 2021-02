Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Frau mit Krankenfahrstuhl angefahren

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 46-Jährige am Samstag in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war gegen 09.20 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der von Eis und Schnee befreiten Fahrbahn der Zwillbrocker Straße (L608) aus Richtung Zwillbrock kommend in Richtung Vreden unterwegs, als ein 33-Jähriger mit seinem Minivan trotz eingeleiteter Notbremsung auffuhr. Der Vredener gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Der parallel zur L608 verlaufende mit Eis und Schnee bedeckte Rad-/Gehweg konnte von der Scooterfahrerin nicht genutzt werden. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

