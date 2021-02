Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall auf schneeglattem Nordring

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Samstagabend in Borken erlitten. Der Heidener war gegen 18.00 Uhr mit seinem Wagen auf dem Nordring unterwegs, als vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer nach rechts auf die Heidener Straße abbiegen wollte. Auf schneeglatter Straße verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den Velener auf. Zur ambulanten Behandlung begab sich der Leichtverletzte selbständig in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

