Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei löst Party auf

Ahaus (ots)

Sechzehn Personen im Alter zwischen 59 und 21 Jahren feierten in der Nacht zum Samstag ausgelassen in Ahaus eine Party, als Zeugen die Polizei alarmierten. Die Corona-Schutzverordnung missachtend standen die Teilnehmer in einer Garage ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung zusammen. Vor den Augen der Beamten bereitete sich ein Partyteilnehmer mutmaßlich Drogen zum Konsum vor. Es folgte die Auflösung der Party. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren ein. Die verdächtige Substanz stellten sie sicher.

