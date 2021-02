Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallverursacher flüchtet

Südlohn (ots)

Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter am Freitag in Oeding angerichtet. Ein an der Daimlerstraße geparkte rote Mazda wurde am Freitag zwischen 04.05 und 14.00 Uhr angefahren. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Das Verkehrskommissariat Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

