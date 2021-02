Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Raesfeld (ots)

Auf Werkzeug in einem Mercedes Sprinter hatten es Unbekannte in Raesfeld abgesehen. Zu dem Geschehen am Vennekenweg kam es zwischen Mittwoch, 06.40 Uhr, und Donnerstag, 16.45 Uhr. Die Täter brachen den Transporter auf und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand folgende Werkzeuge und Gegenstände der Marke Milwaukee: eine Akkustichsäge, einen Akkuschrauber, einen Schlagschrauber, einen Winkelschrauber, eine Tigersäge, einen Akkuwinkelschleifer, eine Schlagbohrmaschine, ein Radio sowie eine Lampe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000.

