Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Alkohol und Drogen vor Unfall konsumiert

Heiden (ots)

Zeugen haben am Freitagabend einen Verkehrsunfall in Heiden auf der Parkstraße gemeldet. Das beschädigte Auto würde gerade von einem anderen Fahrzeug aus einem Berg Schnee gezogen, gaben sie an. Antreffen konnte die alarmierte Polizei den Unfallverursacher nicht mehr. Eine Laterne wurde bei dem Geschehen gegen 22.30 Uhr beschädigt. Der zunächst Unbekannte hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugenhinweise führten schließlich zu einem 18-jährigen Heidener. Als die Beamten an seiner Tür klingelten, habe er gerade den Unfall der Polizei melden wollen, gab der Flüchtige an. Die Beamten stellten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm Blut, um den Alkohol- und Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Auf insgesamt rund 8.000 Euro wird der Sachschaden des Unfalls geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell