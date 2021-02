Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zwei Fahrzeuge beschädigt

Gescher (ots)

Insgesamt Schäden von rund 3.500 Euro hat ein Unbekannter an zwei Autos in Hochmoor angerichtet. Die Fahrzeuge, beides schwarze Audis, waren auf der schneebedeckten und nicht geräumten Holunderstraße geparkt. Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war. Das Geschehen hat sich zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr, und Samstag, 08.20 Uhr, ereignet. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

