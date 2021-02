Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht auf dem Kalterweg

Stadtlohn (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn verursacht. Ein auf dem Kalterweg geparkter grauer Toyota Yaris wurde zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, angefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Art der Beschädigung an dem Toyota deutet mutmaßlich auf ein unfallverursachendes Fahrzeug mit herausstehenden Anbauteilen hin, wie bei Schneeräumfahrzeugen vorhanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

