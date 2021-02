Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Antrittsbesuch des Polizeipräsidenten Münster

Kreis Borken (ots)

Polizeipräsident Falk Schnabel besuchte am Freitag, dem 12.02.2021 den Leiter der Kreispolizeibehörde Borken, Landrat Dr. Kai Zwicker. Zwischen den Polizeibehörden Münster und Borken bestehen enge Kontakte, nicht nur, weil das Präsidium Münster in bestimmten Einsatzlagen und Strafsachen auch für den Kreis Borken zuständig ist. Somit bestimmten neben dem persönlichen Kennenlernen Themen wie die Kriminalitätsentwicklung und die Zusammenarbeit bei Großlagen das Treffen. Die Runde komplettierten der Kreisdirektor, Dr. Ansgar Hörster, und der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Borken, Leitender Polizeidirektor Bernd Schünke. Der Münsteraner Falk Schnabel leitet seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres das Polizeipräsidium in seiner Heimatstadt.

Eine detaillierte Vorstellung des neuen Polizeipräsidenten ist hier zu finden: https://polizei.nrw/presse/muenster-neuer-polizeipraesident-kommt-von-staatsanwaltschaft-duesseldorf

