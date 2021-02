Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Borken (ots)

In einer anscheinend wortwörtlich zu nehmenden Bierlaune hat sich ein 32-Jähriger am Donnerstag in Borken hinter das Steuer eines Transporters gesetzt. Kollegen hatten noch vergeblich versucht, ihn davon abzuhalten. Die Spritztour des alkoholisierten Mannes endete gegen 20.30 Uhr auf der Heidener Straße in einer Schneewehe - der Firmenwagen steckte fest. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,8 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem in Borken wohnhaften Beschuldigten in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell