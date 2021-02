Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger am frühen Donnerstagabend in Vreden zugezogen. Der Stadtlohner befuhr gegen 17.30 Uhr den Domhof aus Richtung Lappenbrink kommend in Richtung Mauerstraße, als er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Autofahrer kollidierte mit einer Straßenlaterne. In die Unfallstelle fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Vreden und stieß leicht mit der Beifahrerseite des verunfallten Fahrzeugs zusammen. Die Beifahrerin des Stadtlohners, eine 17-jährige Vredenerin, wurde bei dem Geschehen ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

