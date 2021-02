Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrer und Beifahrer haben Drogen dabei

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein 28-Jähriger am Donnerstag in Ahaus ein Kraftfahrzeug geführt. Zivile Polizeibeamte hatten den Mann und dessen 20-jährigen Beifahrer auf der Wessumer Straße gegen 19.00 Uhr angehalten. Er habe vor Fahrtantritt Drogen konsumiert, gab der 28-Jährige an. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt Blut. Aber nicht nur um Blut des Fahrers befanden sich Betäubungsmittel. Beide Fahrzeuginsassen hatten auch geringe Mengen Marihuana bei sich. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein.

