Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Illegales Auto-Rennen im Bereich Schänzlebrücke - Zeugenaufruf (05.02.21)

Konstanz (ots)

Die Polizei Konstanz hat am Freitagabend gegen 18.50 Uhr im Bereich der Reichenaustraße und auf der anschließenden Schänzlebrücke in Fahrtrichtung Grenzübergang drei Fahrzeuge festgestellt, die augenscheinlich ein unerlaubtes Fahrzeugrennen durchführten. Der Streife gelang es, ein Fahrzeug aus der Gruppe einer Kontrolle zu unterziehen. Für die weiteren Ermittlungen ist es notwendig, die anderen beiden Fahrzeugführer festzustellen. Deshalb wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Es handelt sich bei den beiden noch unbekannten Fahrzeugen um eine Limousine, eventuell C-Klasse, AMG sowie einen weißen Mercedes, vermutliche ebenfalls C-Klasse, neueres Modell. Falls jemanden am Freitagabend im Stadtgebiet Konstanz das Fahrzeugtrio durch ihre Fahrweise mit starken Beschleunigungsmanöver aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefon-Nr. 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen.

