Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in Koblenz-Rauental

Koblenz (ots)

De Polizei Koblenz bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 08.08.2020 zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr in der Gneisenaustraße ereignete. Hier wurde ein roter Seat Ibiza, der dort in Höhe der Hausnummer 6 ordnungsgemäß geparkt war, an dessen linker Fahrzeugseite beschädigt. An den beiden Radkästen war silberne Farbe des Verursacherfahrzeugs erkennbar. An dem Seat entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Hinweise bitte an 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell