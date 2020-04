Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Baumaterial von einer Baustelle entwendet und Einbruch in eine Gartenparzelle und ein Bierfass entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 22. - 27.04.2020 von der vor dem Haus in der Gökerstraße befindlichen Baustelle Baumaterialien, u.a. Kupfer, eine Kabeltrommel mit 100 Meter Ringleitung und Setzeisen in einem Wert von 800 EURO. Außerdem kam es in der Nacht zum Montag, 27.04.2020, wurde die Scheibe einer in der Schleusenstraße befindlichen Gartenparzelle mit einem Stein eingeworfen und u.a. ein fünf Liter Bierfass entwendet. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die in den letzten Tagen in der Nähe der Baustelle, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

