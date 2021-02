Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Weiteres Fahrzeug beschädigt

Isselburg (ots)

Mutwillig hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg ein Auto beschädigt. Das betroffene Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Nadorpstraße gestanden. Der Täter riss beide Außenspiegel teilweise aus der Verankerung und zerstörte die Spiegelgläser, brach den Heckscheibenwischer ab und verbog die vorderen Scheibenwischerarme. Wie berichtet, war es unweit vom Tatort des beschriebenen Geschehens auch an der Maria-Lenzen-Straße zu einem ähnlich gelagerten Fall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

