Polizei Bielefeld

POL-BI: Busfahrgäste bei Unfall leicht verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

/Bu. Ein spektakulärer Unfall mit einem Linienbus ereignete sich Samstagmittag, um 11.30 h, auf der Werther Straße, in Höhe der Einmündung Obernfeld. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 74-jähriger Bielefelder Busfahrer mit seinem 12 Tonnen schweren Fahrzeug die Kontrolle als er stadteinwärts unterwegs war. Der Bus, in dem sich 4 Fahrgäste befanden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, pflügte ca. 50 m durch den Grünstreifen und wurde an der Einmündung Obernfeld durch die Grabenerhöhung nach oben geschleudert. Durch die Wucht der Aufwärtsbewegung erlitten 3 Fahrgäste leichte Verletzungen; der Fahrer überstand den crash unverletzt. Der Bus blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn des Obernfeldes stehen und musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Neben Flurschaden und einer beschädigten Fahrbahndecke wurde noch ein Leitpfosten abgerissen. Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten nahmen ca. 90 Minuten in Anspruch.

