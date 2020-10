Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung zu: Bewaffneter Tankstellenraub misslingt

Bild-Infos

Download

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Am Freitag, 23.10.2020, kam es zu einem Raubversuch in einer Tankstelle in der Braker Straße, bei dem der Täter ohne Beute flüchtete.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des maskierten Täters.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14: 0521-545-0.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4744625

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell