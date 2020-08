POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Leicht verletzt bei Wildunfall

Ein Leichtverletzter, ein totes Reh und Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro sind die Folgen eines Wildunfalls am Mittwochmittag bei Tauberbischofsheim. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem PKW kurz nach 13 Uhr die Landstraße von Grünsfeld kommend in Fahrtrichtung Distelhausen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Das Auto erfasste das Wildtier, wodurch dieses so schwer verletzt wurde, dass es noch an der Unfallstelle verendete. Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Grünsfeld: Verletzte Pedelec-Fahrerin

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde, kam es am Dienstagabend in Grünsfeld. Ein 56-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Ford auf der Abt-Wundert-Straße unterwegs und wollte dann nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei erkannte er augenscheinlich die von links heranfahrende, vorfahrtsberechtigte 71-Jährige mit ihrem Pedelec zu spät. Der Mann bremste sein Fahrzeug ab, das im Einmündungsbereich zum Stehen kam. Bei dem Versuch dem Auto auszuweichen stürzte die Frau von ihrem Zweirad und prallte gegen den PKW. Die 71-Jährige wurde verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro.

Wertheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Zirka 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Wertheim. Ein 42-Jähriger war gegen 6 Uhr mit seinem Daihatsu auf der Bestenheider Landstaße in Fahrtrichtung Mondfeld unterwegs. An einer Kreuzung wollte der Mann nach links in die Straße "Am Stammholz" abbiegen. Vermutlich übersah er dabei aber den entgegenkommenden Mazda eines 56-Jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern, sodass die Fahrzeuge Kreuzungsbereich zusammenprallten. Der 56-jährige Mazdafahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

