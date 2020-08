Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 Fahrtrichtung Speyer/Rhein

Ludwigshafen (ots)

Auf der BAB 61, Frankenthal in Fahrtrichtung Speyer wurde bei km 371,5 durch einen Verkehrsteilnehmer am Abend des 14.08.2020 gg. 21.15h zunächst ein brennender PKW auf dem Seitenstreifen gemeldet. Zur Löschung des brennenden PKW durch die Feuerwehr musste die BAB 61 in Fahrtrichtung Speyer zunächst voll gesperrt werden. Hierdurch ergab sich ein Rückstau bis über die Anschlussstelle Schifferstadt hinaus, wodurch es in der Folge etwa 550 Meter vor der Anschlussstelle zu einem schwerwiegenden Auffahrunfall mit mindestens 3 Fahrzeugen kam. Bei dem Zusammenstoß wurden nach bisherigen Erkenntnissen 2 Personen schwer verletzt. Beide Personen wurden zur Behandlung in die BGU Ludwigshafen verlegt. Augenzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237/933-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell