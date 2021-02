Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zeuge eines Verkehrsunfalls vom 28. Januar 2021 gesucht

Raesfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 28.01.21, ereignete sich gegen 10.15 Uhr auf dem REWE-Parkplatz an der Leinenweberstraße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand, aber niemand verletzt wurde. Ein unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich bei der Geschädigten gemeldet - leider stehen die Personalien des Zeugen nicht fest, sodass dieser nun gebeten wird, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden.

