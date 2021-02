Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrerin kommt von Straße ab

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitag in Borken. Eine 21-jährige Borkenerin war gegen 14.20 Uhr auf der Weseler Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Straße abkam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Schlingerfahrt endete schlussendlich auf einer Mittelinsel an einem Straßenbaum. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

