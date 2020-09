Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Autos nach Verkehrsunfall in Höxter-Boffzen nicht mehr fahrbereit - eine Person leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurde ein Fahrer leicht verletzt. Ein 73-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Dienstag, 15.09.2020, 08:30 Uhr, die K63 von Höxter kommend in Fahrtrichtung Boffzen. Kurz vor der Landesgrenze zu Niedersachsen lenkte der aus dem Kreis Holzminden stammende Fahrer seinen Golf nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dort touchierte er einen Leitpfosten und lenkte dann nach links zurück auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Peugeot 207, der Richtung Höxter unterwegs war. Nach der Kollision fuhr der VW Golf-Fahrer in den linken Straßengraben und kam in Fahrtrichtung Boffzen zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 73-jährige Fahrer. Er wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. Die ebenfalls aus dem Kreis Holzminden stammende 62-jährige Peugeot-Fahrerin blieb unverletzt. Der VW wies Beschädigungen an der rechten Seite und im linken vorderen Bereich auf. Der Peugeot war hinten links und am Heck stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 6.000 Euro geschätzt. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell