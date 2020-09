Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alter Luftkessel sorgt für Einsatz des Kampfmittelräumdienstes

Höxter (ots)

Am Montag, 14.09.2020, gegen 11 Uhr, meldete ein Bürger der Polizei einen verdächtigen Gegenstand an einem Anlegesteg der Weser beim Sportzentrum in Höxter. In der Weser lag ein ovaler Gegenstand, der etwa 30cm lang und 15cm breit war. An einem Ende des Gegenstandes waren Drähte erkennbar. Die Polizeibeamten konnten nicht ausschließen, dass es sich bei dem komplett mit Algen bedeckten Gegenstand um eine Spreng- oder Brandvorrichtung handelte. Daher wurden Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes informiert, die an der Einsatzstelle erschienen. Die Spezialisten stellten gegen 13:50 Uhr fest, dass es sich nicht um einen gefährlichen Gegenstand, sondern lediglich um einen alten Luftkessel handelt. /ell

