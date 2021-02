Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Dieb schlägt zu und flüchtet

Borken (ots)

Mehrere Flaschen Whiskey hatte ein Unbekannter in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße in seinen grünen Rucksack verstaut sowie Tabakbeutel in seine Hosentasche gesteckt. An der Kasse bezahlte der Dieb nur ein paar Teile, aber nicht die zuvor verstauten Sachen. Als ihn ein Zeuge noch im Markt ansprach und festhielt, schlug der Täter mehrfach zu und flüchtete durch einen Notausgang zu Fuß. Eine Verfolgung blieb erfolglos. Aus den Augen verlor der Zeuge den Mann auf dem Borkener Markt. Zu dem Geschehen kam es am Freitag gegen 21.10 Uhr. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, blonde Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug einen grauen Pullover und eine helle Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

