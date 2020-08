Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto kommt von Straße ab

Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 60 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der Velener befuhr gegen 22.15 Uhr die L600 (Borkener Straße) in Richtung Burlo. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Auto. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

