POL-BI: Tierisch neugierige Augenzeugen

SI / Bielefeld / Senne - Der Verkehrsdienst der Polizei Bielefeld führte am Freitagvormittag, 29.05.2020, Geschwindigkeitskontrollen an der Karl-Triebold-Straße durch und sorgte damit für Aufsehen in einer Rinderherde.

Das blitzende Rotlicht weckte scheinbar nicht nur das Interesse der Autofahrer, sondern auch das der Tiere. Dicht gedrängt standen die Rinder am Zaun, um das Schauspiel zu beobachten. Immerhin fuhren 37 von 438 überprüften Fahrzeuge zu schnell.

Wahrscheinlich staunten die Rinder nicht schlecht, als ein Audi Q7 mit 107 Km/h an ihnen vorbeifuhr, obwohl die Autofahrer hier doch nur 60 km/h fahren dürfen.

Auch der Fahrer eines Mercedes Sprinter wird mit 89 km/h für mächtig Aufsehen gesorgt haben.

Auf etwas mehr Ruhe können die Rinder an ihrer schönen Weide nun hoffen. Die zwei Fahrer müssen nämlich mit einem Fahrverbot rechnen.

