Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stecken Mülltonnen in Brand

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am frühen Montagmorgen, 01.06.2020, riefen Anwohner die Polizei zu einem Brand an der Straße am Rohrwerk - Zeugen gesucht.

Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, gerieten zwei Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Straße Am Winkel in Brand. Es ist davon auszugehen, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben. Die Tonnen standen hinter dem seitlichen Eingangsbereich auf einer dafür vorgesehenen Abstellfläche.

Als die Polizisten eintrafen, stachen bereits bis zu zwei Meter hohe Flammen in die Höhe. Durch das Feuer wurde die Hausfassade beschädigt. Die Flammen hatten auch zwei Meter des Ablaufrohres geschmolzen.

In der Nacht hatte eine Zeugin zwei Jugendliche in der Nähe des Wohnhauses beobachtet, die sich auffällig verhielten. Sie waren zwischen 17 und 18 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hatten eine dunkle Hautfarbe.

Ob die Jugendlichen etwas mit dem Brand zu tun haben könnten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, sich unter der 0521-5450 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell