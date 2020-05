Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu Festnahme zweier Geld-Abholerinnen von "Falschen Polizeibeamten"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gütersloh/ Herzebrock-Clarholz- Hamm - Beckum

Polizeibeamte nahmen am Donnerstag, den 28.05.2020, in Herzebrock-Clarholz zwei Betrügerinnen fest. Gegen die Täterinnen, die als Abholerinnen von "falschen Polizisten" agierten, wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Beamte des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Polizei Gütersloh durchsuchten am 28.05.2020 mehrere Wohnräume in Herzebrock-Clarholz. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit den Anrufen von sogenannten "falschen Polizeibeamten". Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei denen sich die Täter telefonisch bei Senioren melden, um sich als Polizisten auszugeben und den Opfern zu vermitteln, dass ihr Vermögen z.B. durch Einbrecherbanden bedroht ist. Durch geschickte Gesprächsführung werden die Opfer dann überzeugt, Geld und Schmuck an die "falschen Polizisten" zur Sicherung der Vermögenswerte zu übergeben. Tatsächlich werden diese Wertgegenstände von Mittätern der Anrufer abgeholt und sind damit für die gutgläubigen Opfer dauerhaft verloren.

Im vorliegenden Fall gelang es nach mehrmonatigen Ermittlungen, zwei Abholerinnen der Beute zu identifizieren und festzunehmen. Hierbei handelt es sich um eine 18-jährige und eine 24-jährige Frau. Beide Verdächtige wohnen in Herzebrock-Clarholz. Ihnen wird die Beteiligung an mehreren dieser Taten vorgeworfen, die sich zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 an verschiedenen Orten im Kreis Gütersloh, in Beckum, Bielefeld und Hamm ereigneten. Bei den Taten erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. In mindestens einem Fall wurde auch eine EC-Karte mit Geheimzahl ausgehändigt, woraufhin es anschließend zu Abhebungen an einem Geldautomaten kam. Mehrere Senioren wurden durch die Betrüger um teilweise fünfstellige Summen gebracht. Nachdem die beiden Frauen im Februar 2020 in Hamm bei einer entsprechenden Tat auffielen, wurden die Ermittlungen bei der Polizei in Bielefeld fortgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ eine Richterin des Amtsgerichts Bielefeld Haftbefehle gegen die beiden jungen Frauen, die am 28.05.2020 vollstreckt wurden. Beide befinden sich seitdem in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell