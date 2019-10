Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, 24. Oktober 2019, kam es um 07.15 Uhr auf der Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Cloppenburg einen vor ihn fahrenden Pkw-Fahrer aus Molbergen rechts zu überholen. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte in diesem Moment nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

