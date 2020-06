Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliches Brüderpaar nach Verfolgungsfahrt festgehalten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stieghorst-

Ein 15-jähriger PKW-Fahrer scheiterte am Montag, den 01.06.2020, bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt erwischten Polizisten den jugendlichen Fahrer und seinen jüngeren Beifahrer.

Polizisten bemerkten im Rahmen einer Streifenfahrt am Lipper Hellweg/ Wilhelm-Raabe-Straße gegen 15:45 Uhr an einem entgegenkommenden Audi A6 Kennzeichen mit entstempelten Siegeln. Die Beamten wendeten den Streifenwagen, woraufhin der Audi-Fahrer beschleunigte und seine Fahrt in Richtung Osningstraße fortsetzte. Er bog von der Osningstraße auf die Detmolder Straße ab und raste mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Die Beamten verfolgten den Flüchtenden mit Blaulicht und Signalhorn, während eine andere Streifenwagenbesatzung versuchte, auf der Detmolder Straße eine Straßensperre zu errichten.

Der Audi umfuhr die Sperre indem er über die Mittelinsel fuhr. In Höhe der Sonderburger Straße steuerte der Fahrer den Audi über die Gegenfahrbahn der Detmolder Straße, so dass zwei ihm entgegenkommende Motorradfahrer bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Flüchtende lenkte anschließend wieder auf die auswärtsführenden Fahrstreifen zurück und bog an der Kreuzung Detmolder Straße/ Lagesche Straße nach rechts ab. Hierbei fuhr er über die Mittelinsel und touchierte ein Verkehrszeichen.

Ungerührt flüchtete er nach dem Unfall weiter über die Waldenburger Straße, Löllmannshof, Am Niederfeld wieder auf die Detmolder Straße. Weiter ging die Fahrt über die Otto-Brenner-Straße, Schweriner Straße, Stralsunder Straße wieder auf die Detmolder Straße. Während der Flucht ignorierte der Audi-Fahrer wiederholt das Rotlicht einiger Ampelanlagen, so dass die Verfolger nach dem fünften Rotlichtverstoß an der Detmolder Straße/ Otto-Brenner-Straße den Sichtkontakt abreißen ließen, um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Im Rahmen der anschließenden Suche sahen sie den Audi auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Detmolder Straße stehen und Fahrer sowie Beifahrer vom Auto in Richtung Innenstadt rennen. Nach kurzer Verfolgung hielten die Polizisten die zwei Flüchtenden fest.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer ein 15-jähriger Bielefelder war. Bei dem Wagen handelte es sich um den des Vaters und der Beifahrer war der 10-jährige Bruder. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein. Der Vater holte seine Söhne anschließend auf der Polizeiwache ab.

Die Motorradfahrer sowie weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

