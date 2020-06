Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau wirft mit Flasche nach Taxifahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, den 30.05.2020, prellte ein Paar zunächst einen Taxifahrer und verletzte ihn anschließend an der Rolandstraße - Zeugen gesucht.

Das junge Paar rief gegen 03:20 Uhr ein Taxi nach Hoberge, das sie zum Siegfriedplatz fahren sollte. Da die jungen Leute kein Bargeld dabei hatte, bot der Taxifahrer an, an der Weststraße an einem Geldinstitut zu halten. Dort stiegen der Mann und die Frau aus und gingen zur Bank. Vor dem Eingang hielten sie jedoch kurz inne und flüchteten gemeinsam in Richtung Siegfriedstraße.

Der Taxifahrer nahm die Verfolgung auf und fuhr zunächst in die Siegfriedstraße, von wo aus er zu Fuß den beiden in die Rolandstraße folgte. Plötzlich sprang der männliche Fahrgast hinter einem der geparkten Autos hervor und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als sich der Taxifahrer umdrehte, stand die Frau mit einer Weinflasche in der Hand vor ihm. Sie warf mit der Flasche nach ihm, verfehlte den Fahrer jedoch. Der Mann attackierte ihn nochmals, woraufhin beide auf den Taxifahrer eintraten, als dieser schon am Boden lag.

Der männliche Täter war zwischen 20 bis 23 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er hatte blonde Haare und trug einen weißen Pullover.

Die Frau war etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Sie hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Kunstlederjacke. Beide sprachen in Polnisch oder Rumänisch miteinander.

Hinweise zu dem Überfall nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

