Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Taschendiebin auf Aldi-Parkplatz aktiv

Raesfeld (ots)

Eine Unbekannte habe seine Geldbörse am Freitagmorgen gegen 11.45 Uhr in Raesfeld entwendet, schilderte ein Geschädigter der Polizei. Auf dem Weg in den Aldi-Markt an der Leinenweberstraße sei ihm eine junge Frau sehr nahegekommen, gab er an. Wahrscheinlich habe sie das Portemonnaie aus der Jackentasche genommen, ergänzte der Mann. Die mutmaßliche Diebin wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, bekleidet mit heller winterlicher Kleidung, sowie einer Mütze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell