Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Restmüllpresse

AalenAalen (ots)

Waiblingen: Brand einer Restmüllpresse

Am Montag um kurz vor 16 Uhr kam es zu einem Brandalarm in einem Einkaufszentrum in der Ruhrstraße. Vor Ort stellte sicher heraus, dass in einem Nebengebäude des Einkaufszentrums, eine Restmüllpresse bzw. ein Container in welchem der gepresste Restmüll gesammelt wird, Feuer fing. Aufgrund der starken Rauchentwicklung zog der Rauch letztendlich auch in das Hauptgebäude, so dass dieses evakuiert werden musste.

Die Feuerwehr Waiblingen, die mit 35 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sowie den Restmüllcontainer aus dem Nebengebäude entfernen. Anschließend wurde durch die Feuerwehr der Supermarkt gelüftet.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Ein Rettungswagen vor Ort kam glücklicherweise nicht zum Einsatz, da niemand verletzt wurde.

