POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigungen, Baucontainer aufgebrochen & Widerstand gegen Polizeibeamte

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr einen in der Fritz-Müller-Allee geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Alfdorf: Lampen am Stephanushaus beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen insgesamt drei Lampen am Weg zum Stephanushaus der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Standfüße aus Aluminiumdruckguss wurden am Boden abgeknickt und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro verursacht. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Fellbach: Auto zerkratzt

Im Erlenweg zerkratzte ein unbekannter Vandale einen geparkten Pkw Opel. An dem Fahrzeug des Typs Vectra wurde die Lackierung des hinteren seitlichen Kotflügels beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, das zwischen Sonntagmittag und Montag verursacht wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen: Vandalismus

Beim Vereinsheim des örtlichen Tennisclubs in der Straße Im See wurde das Gebäude mutwillig beschädigt. Ein Vandale trat mehrfach gegen heruntergelassene Rollläden und beschädigte diese. Die Tat wurde zwischen 5. Und 6. Januar verübt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07151/41798 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Baucontainer aufgebrochen

Auf Lagerplätzen in der Bruckstraße als auch in der Schillierstraße wurde in den zurückliegenden Wochen mehrere Container aufgebrochen. Die Taten wurden am Montagmorgen zu Geschäftsbeginn nach den Ferien festgestellt. Nach bisherigen Feststellungen wurde zumindest eine Rüttelplatte im Wert von ca. 1500 Euro entwendet. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Widerstand gegen Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend des 3. Januars 2021 gegen 18:00 Uhr sprang ein 64-jähriger Mann in der Bruckstraße unvermittelt vor ein Polizeifahrzeug, welches im dortigen Bereich Streife fuhr. Anschließend schrie er die Beamten unverständlich an. Als diese weiterfahren wollten, schlug er mehrfach gegen das Fahrzeug. Daraufhin sollten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Der 64-Jährige weigerte sich auszuweisen und leistete gegen die Maßnahmen der Beamten Widerstand. Weiter beleidigte er die Ordnungshüter. Gegen den Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nun bittet die Polizei Fellbach im Rahmen der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Passanten, die damals den Vorfall beobachteten, sollten sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden!

