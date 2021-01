Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Gegen Schutzplanke geprallt

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagabend mit seinem Opel Corsa kurz vor 19:30 Uhr die B14 in Richtung Fellbach und kam hierbei im Bereich der Anschlussstelle Waiblingen Süd zunächst zu weit nach links. Anschließend lenkte er stark nach rechts und prallte gegen die rechte Schutzplanke. An seinem Pkw entstand hierbei Totalschaden, die Schutzplanke wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Spiegelberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die K 1820 von Prevorst nach Spiegelberg. Vor einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr eine vorausfahrende Mercedes-Fahrerin. Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem entgegengekommenen VW Golf zusammen. Das Motorrad schleuderte nach diesem Aufprall noch gegen den Pkw Mercedes, das zuvor von dem Biker überholt wurde. Der 18-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Personen in den Autos blieben beim Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

