Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: Unfälle auf Ebnater Steige

Auf der Ebnater Steige (L1084) ereigneten sich am Montagmorgen kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle. Gegen 6.10 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Renault von Ebnat kommend in Richtung Unterkochen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet die Frau aufgrund Glätte auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem 39-jährigen BMW-Fahrer zusammenstieß. Beide Beteiligte bleiben unverletzt, es entstand Sachschaden von rund 10.000Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Durch den Unfall ergaben sich leichte Verkehrsbehinderungen. Im stockenden Verkehr fuhr wenig später ein 19-Jähriger mit seinem Caddy auf den Audi einer 50-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Beteiligte blieben ebenfalls unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Vier Leichtverletzte

Vier leichtverletzte Fahrzeuginsassen und ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein18-Jähriger am Sonntagnachmittag verursachte. Der Mann fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw Mercedes in der Wilhelmstraße auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw Mercedes eines 35-Jährigen auf, wobei dieser und seine drei Beifahrer verletzt wurden.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Auf einem Tankstellenareal in der Straße In der Waage streifte ein 73-Jähriger am Samstagmittag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw Skoda den Pkw VW eines 56-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Rosenberg: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Hohenberg und Eggenrot erfasste ein 38-Jähriger am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw VW Touran ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vom Bremspedal gerutscht

Um nach links abzubiegen setzte eine 68-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B29 den Blinker ihres Pkw Opel Corsa und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein 94-Jähriger, der mit seinem Pkw Citroen hinter dem Corsa fuhr, bremste wohl ab, rutschte aber vom Bremspedal, weshalb sein Fahrzeug auf den Corsa der 68-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

