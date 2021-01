Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: tödlicher Verkehrsunfall in Großdeinbach

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Heute gegen 17:40 Uhr befuhr eine 38 jährige Renaultfahrerin den Haselbacher Weg in Fahrtrichtung Wetzgauer Straße. Auf Höhe Am Lerchenrain touchierte das Fahrzeug eine am rechten Fahrbahnrand stehende Fußgängerin. Diese kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag. Die Verstorbene konnte bislang nicht identifiziert werden. Es handelt sich um eine ca. 70 jährige Frau, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Wanderstiefeln, einer beige Jacke, sowie auffallend rot gestrickte Handschuhe. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Sachbearbeitung hat die Verkehrspolizei Aalen übernommen.

