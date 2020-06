Polizei Mettmann

POL-ME: Sperrmüllbrand griff auf Gebäude über - Velbert - 2006129

Mettmann

Am späten Sonntagabend des 21.06.2020, gegen 23.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert-Mitte zu einem Brand an der Nordstraße gerufen. Anwohner der Straße und andere Zeugen hatten brennenden Sperrmüll vor Garagen in Höhe des Hauses Nr. 27 festgestellt und den Notruf gewählt.

Beim schnellen Eintreffen erster Polizeikräfte am Einsatzort brannte der Sperrmüll vor den Garagen bereits in voller Ausdehnung und mit meterhohen Flammen. Diese griffen auch schon auf das Garagengebäude über und konnten mit eigenen Mitteln nicht mehr bekämpft werden. Da die Flammen drohten auch auf das Wohngebäude mit der Nummer 27 überzugreifen, wurden alle Bewohner dort noch vor Eintreffen der Feuerwehr vorsorglich aus den Wohnungen geholt und ins Freie gebracht. Da das Feuer bei Eintreffen der Feuerwehr auch noch drohte auf die Fassade und das Dach des Hauses mit der Nummer 25 überzugreifen, wurden auch dortige Bewohner von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit gebracht. Hierdurch war im Lauf des gesamten Einsatzes auch kein Personenschaden zu beklagen.

Trotz des schnellen und wirksamen Löscheinsatzes der Velberter Feuerwehr brannten die zwei zum Haus Nr. 27 gehörenden Garagen nahezu komplett aus. Haus-, Dach- und Fassadenteile des Hauses Nr. 27 wurden vom Feuer unmittelbar beschädigt. Jalousien einer Erdgeschosswohnung, im gegenüberliegenden Gebäude mit der Hausnummer 32, wurden, genauso wie Außenputz der Fassade, von der Hitze des Brandes beschädigt. Gleich mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Straße wurden durch Brandhitze oder abgeplatzten Fassadenputz in Mitleidenschaft gezogen. Der insgesamt entstandene Gebäude- und Sachschaden kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden.

Für die gesamte Dauer von Brandbekämpfung, Menschenrettung sowie anschließender Aufräumarbeiten und Säuberungsmaßnahmen der technischen Betriebe Velbert (TBV), wurde die Nordstraße von der Polizei im Bereich des Brandortes für mehrere Stunden weiträumig gesperrt. Der in dieser Zeit insgesamt nur geringe Fahrzeugverkehr wurde um- bzw. abgeleitet. Der polizeiliche Ersteinsatz endete erst gegen 04.00 Uhr. Nach erster Spurensicherung der Kriminalwache Mettmann wurde der Brandort für weitere noch anstehende kriminalpolizeiliche Untersuchungen beschlagnahmt.

Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen zum Brandgeschehen ist im vorliegenden Fall eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich. Die Polizei hat deshalb ein Strafverfahren sowie weitere Ermittlungen und Untersuchungen dazu eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zu diesem Brandgeschehen stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

