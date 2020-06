Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche zünden zuvor gestohlene Fahrräder an - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2006130

Mettmann

In der Nacht zu Samstag (20. Juni 2020) stahlen bisher unbekannte jugendliche Täter zwei Fahrräder aus einer Garage an der Straße "Am Löken" in Ratingen und setzten diese nur kurze Zeit später an der Duisburger Straße in Brand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 01:10 Uhr wurde eine Anwohnerin der Straße "Am Löken" durch laute Geräusche geweckt. Von ihrem Fenster aus beobachtete sie mehrere Jugendliche, zwei davon entwendeten aus einer unverschlossenen Garage zwei Fahrräder. Die aufmerksame Anwohnerin informierte den Geschädigten, welcher die Polizei alarmierte.

Noch im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort durch die eingesetzten Beamten passierten 4 junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren die Tatörtlichkeit mit einem Fahrrad. Der 52-jährige Geschädigte erkannte eines seiner soeben entwendeten Fahrräder wieder und die Polizei stoppte das Quartett. Die jungen Männer gaben glaubhaft an, das Rad an der Duisburger Straße in Höhe eines dortigen Schulkomplexes gefunden zu haben. Es habe neben einem brennenden Fahrrad gestanden, sei durch den Brand jedoch nicht beschädigt worden.

An der benannten Örtlichkeit fanden die Beamten das in Brand gesetzte zweite Rad des Geschädigten. Die Polizisten löschten den Brand selbstständig und übergaben das Rad an den Besitzer. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahl eingeleitet. Der entstandene Sachschaden an dem in Brand gesetzten Mountainbike wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief leider ergebnislos, so dass die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen bittet, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, jederzeit an die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, zu melden.

