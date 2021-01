Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sulzbach, Pkw von der Fahrbahn abgekommen

AalenAalen (ots)

Sulzbach: von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B14 zwischen Ellenweiler und Sulzbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Renault-Lenkerin kam aufgrund Unachtsamkeit und überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin fährt diese etwa zehn Meter den Straßengraben entlang, bis sie aufgrund eines querenden Feldwegs zurück auf die Fahrbahn schanzt. Von der Fahrbahn aus gerät die Renault-Fahrerin wieder nach rechts in den Straßengraben, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kommt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Die B14 war bis 15:50 Uhr vollständig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 3000.- Euro.

Auenwald: Küchenbrand

Vergessenes Essen auf dem Herd führte am Sonntag gegen 13.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in der Ginsterhalde. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr sehr schnell eingreifen, so dass weder Personen- noch Sachschaden entstanden ist.

